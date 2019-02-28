Генпрокурор Австрии выступил против экстрадиции Фирташа в США – СМИ

Генеральный прокурор Австрии оспорил принятое в феврале 2017 года решение Высшего земельного суда Вены (OLG) об экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает Austria Press Agency (APA).

Как отмечается в публикации, по мнению генпрокурора, OLG недостаточно исследовал, был ли запрос США о выдаче политически мотивирован.

Согласно материалу, генеральный прокурор рекомендует, чтобы Верховный суд Австрии (OGH) отменил решение OLG. В таком случае OLG должно заново рассмотреть дело об экстрадиции Д.Фирташа.

Теперь вопрос об экстрадиции должен решить Верховный суд Австрии (OGH), говорится в материале.