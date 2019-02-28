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11:57 28.02.2019

Украинские корабли сейчас не ходят через Керченский пролив - Госпогранслужба

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Украинские корабли сейчас не ходят через Керченский пролив - Госпогранслужба

 Украинские корабли в настоящее время не пересекают Керченский пролив, а иностранные суда осуществляют проход свободно, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Суда под украинским флагом, как правило, практически не перемещаются по Керченскому проливу. Что касается иностранных судов, то сейчас под давлением международного сообщества Российская Федерация свободнее пропускает, с меньшими препятствиями, иностранные суда, которые следуют в украинские порты в Азовском море", - проинформировал О.Слободян на брифинге в четверг в Киеве.

По его данным, в текущем году 67 иностранных судов россияне осмотрели, то есть задержали в движении во время следования в морские порты Украины в Азовском море.

Теги: #госпогранслужба #корабли #азовское_море
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