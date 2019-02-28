События

08:30 28.02.2019

Трамп: качество соглашения с КНДР важнее скорости его заключения

1 мин читать
Трамп: качество соглашения с КНДР важнее скорости его заключения

Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое заявил, что Вашингтон и Пхеньян не хотят спешить с соглашением по денуклеаризации Корейского полуострова в ущерб его содержанию.

"Никакой спешки. Никакой спешки. Мы просто хотим заключить правильное соглашение. Председатель Ким и я, мы хотим правильного соглашения. Скорость не важна. Важно то, чтобы мы достигли правильного соглашения", - сказал Д.Трамп в начале второго дня переговоров с лидером КНДР.

В свою очередь Ким Чен Ын, говоря о своих ожиданиях от переговоров, отметил: "Слишком рано давать оценку, но я бы не сказал, что настроен пессимистично. Прямо сейчас я ощущаю, что хорошие результаты будут".

Д.Трамп также назвал вчерашние консультации с Ким Чен Ын "хорошими" и сказал, что сторонам удалось "набросать множество отличных идей".

"Я могу сказать, что в немного более долгосрочной перспективе и позднее, я знаю, у нас будет фантастический успех в том, что касается председателя Кима и Северной Кореи", - добавил президент США.

Теги: #позиция #сша #переговоры #кндр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:25 28.02.2019
Трамп заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном проходят успешно

Трамп заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном проходят успешно

03:40 28.02.2019
Переговоры Ким Чен Ына и Трампа нацелены на достижение исторических результатов – ЦТАК

Переговоры Ким Чен Ына и Трампа нацелены на достижение исторических результатов – ЦТАК

21:29 27.02.2019
Американские сенаторы предложили ввести санкции против не менее 24 сотрудников ФСБ из-за ареста 24 украинских моряков

Американские сенаторы предложили ввести санкции против не менее 24 сотрудников ФСБ из-за ареста 24 украинских моряков

19:00 27.02.2019
США и Китай достигли существенного прогресса на переговорах, но нерешенные вопросы остаются - Лайтхайзер

США и Китай достигли существенного прогресса на переговорах, но нерешенные вопросы остаются - Лайтхайзер

18:38 27.02.2019
Американский эсминец "Дональд Кук" покинул порт Одессы

Американский эсминец "Дональд Кук" покинул порт Одессы

18:27 27.02.2019
Крым должен вернуться под контроль Украины – Помпео

Крым должен вернуться под контроль Украины – Помпео

17:56 27.02.2019
Трамп доволен результатами первого дня саммита с Ким Чен Ыном

Трамп доволен результатами первого дня саммита с Ким Чен Ыном

11:12 27.02.2019
США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

11:02 27.02.2019
США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

10:17 27.02.2019
Палата представителей США проголосовала за отмену чрезвычайного положения Трампа

Палата представителей США проголосовала за отмену чрезвычайного положения Трампа

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

О.Гладковский готов к сотрудничеству с правоохранительными органами для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе

НАБУ о решении КС: Будут закрыты уголовные производства о незаконном обогащении, возобновление расследований невозможно

КС обнародовал решение о признании неконституционной статьи УК Украины о незаконном обогащении

Суд поместил под домашний арест харьковского соратника Медведчука Лесика

Украинский военнослужащий ранен на Донбассе - ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко поздравил с профессиональным праздником штурманскую службу авиации ВВС ВСУ

В Ивано-Франковской области сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Премьер Армении на встрече с президентом Азербайджана намерен обсудить формат переговоров по Карабаху

Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение – штаб ООС

Пиротехники Житомирщины уничтожили 5 взрывоопасных предметов времен прошлых войн – ГСЧС

В Мариуполе изъят крупный арсенал оружия – полиция

Пограничники обнаружили в товарняке на границе с Польшей 3 тысячи пачек сигарет

Правоохранители Торецка изъяли у местного жителя партию марихуаны на общую сумму около миллиона гривен

Суд вынес обвинительный приговор мошенникам, выманившим около миллиона грн по схеме "ваш сын в полиции" – прокуратура

Вступил в силу закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА