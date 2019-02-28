Трамп: качество соглашения с КНДР важнее скорости его заключения

Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое заявил, что Вашингтон и Пхеньян не хотят спешить с соглашением по денуклеаризации Корейского полуострова в ущерб его содержанию.

"Никакой спешки. Никакой спешки. Мы просто хотим заключить правильное соглашение. Председатель Ким и я, мы хотим правильного соглашения. Скорость не важна. Важно то, чтобы мы достигли правильного соглашения", - сказал Д.Трамп в начале второго дня переговоров с лидером КНДР.

В свою очередь Ким Чен Ын, говоря о своих ожиданиях от переговоров, отметил: "Слишком рано давать оценку, но я бы не сказал, что настроен пессимистично. Прямо сейчас я ощущаю, что хорошие результаты будут".

Д.Трамп также назвал вчерашние консультации с Ким Чен Ын "хорошими" и сказал, что сторонам удалось "набросать множество отличных идей".

"Я могу сказать, что в немного более долгосрочной перспективе и позднее, я знаю, у нас будет фантастический успех в том, что касается председателя Кима и Северной Кореи", - добавил президент США.