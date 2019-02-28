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07:54 28.02.2019

Премьер Армении на встрече с президентом Азербайджана намерен обсудить формат переговоров по Карабаху

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Премьер Армении на встрече с президентом Азербайджана намерен обсудить формат переговоров по Карабаху

Армения будет добиваться участия непризнанной Нагорно-Карабахской республики в переговорном процессе по карабахскому урегулированию, главной темой на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым станет обсуждение переговорного формата, завил глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Одна из приоритетных задач нашего правительства в переговорном процессе - повышение субъектности Карабаха. Должны встретиться с президентом Азербайджана. Это будет встреча без повестки, но ее главным направлением станет обсуждение переговорного формата", - приводит слова Н.Пашиняна армянский новостной сайт Tert.am.

"Пока не достигли согласия вокруг формата, контакты нельзя считать официальными переговорами. Мы должны сделать все, чтобы Карабах получил новый уровень субъектности в переговорном процессе", - заявил премьер-министр Армении.

Теги: #премьер #карабах #армения #азербайджан
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