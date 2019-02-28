Трамп заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном проходят успешно
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры с лидером Ким Чен Ыном проходят успешно.
На переговорах "достигнут очень большой успех", сказал Д.Трамп, отметив, что Северную Корею ждет светлое будущее.
В ходе небольшого перерыва на переговорах, проходящих в расширенном составе, Д.Трамп и Ким Чен Ын вышли к журналистам.
Д.Трамп, отвечая на вопрос о том, могут ли США открыть свое официальное представительство в Пхеньяне, сказал: "Интересный вопрос, хотелось бы получить на него ответ. Идея хорошая".
Ким Чен Ын отметил, что не исключено, что "это будет приветствоваться".
"Я не был бы здесь, если бы не хотел", - ответил Ким Чен Ын на вопрос о том, хочет ли он денуклеаризации.
Д.Трамп отреагировал: "Прекрасный ответ, наверное, наилучший из тех, что вы слышали".
Президент США также же сказал, что надеется на достижение в конечном итоге соглашения, которое "будет устраивать и председателя Кима, его страну, и нас". При этом он отметил, что "это совсем не означает, что это случиться за один день или за два".
Д.Трамп добавил, что уверен в успешном развитии Северной Кореи "под таким прекрасным руководством".