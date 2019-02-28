Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"27 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, шесть раз и потратив 44 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также по нашим позициям велся огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия…В результате обстрелов один наш защитник был ранен" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников: из минометов калибра 120 мм, три раза из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное; из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - у населенного пункта Чермалык; из снайперского оружия - вблизи села Гнутово" - отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенный пункт Крымское, село Желтое, Станица Луганская.

"С начала текущих суток враг наши позиции не обстреливал" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, двое боевиков НВФ уничтожены, пятеро получили ранения и уничтожена одна единица военной техники противника.