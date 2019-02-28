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05:49 28.02.2019

В Мариуполе изъят крупный арсенал оружия – полиция

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В Мариуполе изъят крупный арсенал оружия – полиция

Мариупольскими правоохранителями в гаражном кооперативе был изъят крупный арсенал оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В арендованном гараже работники следственного управления ГУНП в Донецкой области совместно с сотрудниками управления "К" Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области изъяли оружие, гранатометы, автомат-пулемет, взрывчатку и больше 6000 патронов" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в среду вечером.

При проведении обыска в гаражном кооперативе, было установлен, что он был арендован 30-летним местным жителем, который в настоящее время скрывается в стране-агрессоре.

"При проведении санкционированных обыскиваемым мероприятий в гаражном помещении в Кальмиусском районе Мариуполя, правоохранители обнаружили автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 килограмма пластида и более 6000 патронов различного калибра" – отметили в полиции.

Полицейским предстоит установить происхождение арсенала и конечную цель его хранения.

"По факту хранения опасных предметов следователями областного главка полиции было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины"- подытожили в Нацполиции.

Теги: #мариуполь #оружие #украина #полиция
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