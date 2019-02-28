События

02:42 28.02.2019

Правоохранители Торецка изъяли у местного жителя партию марихуаны на общую сумму около миллиона гривен

2 мин читать
Правоохранители Торецка изъяли у местного жителя партию марихуаны на общую сумму около миллиона гривен

Правоохранители Торецка совместно с представителями отдела оперативно-командного пункта Нацполиции Украины Объединенных сил изъяли партию наркотиков на общую сумму около  1 млн. грн., сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сотрудниками полиции по подозрению в хранении наркотических веществ был проведен обыск у ранее судимого мужчины. В результате спецоперации обнаружены "шишки" конопли "для личных нужд" на общую сумму около миллиона гривен. У нарколюбителя также были обнаружены боеприпасы. В отношении мужчины открыто сразу два уголовных производства" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции Украины в среду вечером.

Оперативниками Торецка получили оперативную информация о том, что 31-летний местный житель хранит дома марихуану.

"В ходе проведения обыска информация подтвердилась. По месту жительства мужчины были обнаружено продукты наркосодержащих растений и патроны калибром 5,45 мм." – отметили в полиции.

Как пояснил подозреваемый, коноплю вырастил для себя, сорвал с растений "шишки", высушил их и хранил для собственного употребления.

"В доме почти во всех комнатах полицейские обнаружили 7 трехлитровых банок и более 15 картонных коробок, полностью заполненных "шишками" марихуаны" – рассказали в полиции

"По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)" – подытожили в полиции.

После проведения экспертизы будет предоставлена окончательная правовая квалификация.

Теги: #украина #полиция #донецкая #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:22 28.02.2019
Суд вынес обвинительный приговор мошенникам, выманившим около миллиона грн по схеме "ваш сын в полиции" – прокуратура

Суд вынес обвинительный приговор мошенникам, выманившим около миллиона грн по схеме "ваш сын в полиции" – прокуратура

00:02 28.02.2019
Вступил в силу закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Вступил в силу закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

23:04 27.02.2019
Министерство по делам ветеранов будет развиваться по собственной модели, но с учетом лучшего опыта других стран - Фриз

Министерство по делам ветеранов будет развиваться по собственной модели, но с учетом лучшего опыта других стран - Фриз

12:20 27.02.2019
Юрий Бойко: Мы обеспечим пенсионерам достойную пенсию, которую они заслужили

Юрий Бойко: Мы обеспечим пенсионерам достойную пенсию, которую они заслужили

11:56 27.02.2019
Полиция проверяет информацию о возможном теракте в Харьковском горсовете

Полиция проверяет информацию о возможном теракте в Харьковском горсовете

11:34 27.02.2019
В БДИПЧ ОБСЕ вновь заявляют о готовности включить наблюдателей от РФ в состав своей краткосрочной миссии в Украине

В БДИПЧ ОБСЕ вновь заявляют о готовности включить наблюдателей от РФ в состав своей краткосрочной миссии в Украине

11:17 27.02.2019
Закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине вступает в силу 28 февраля

Закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине вступает в силу 28 февраля

11:02 27.02.2019
США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

10:54 27.02.2019
В Киеве полицейские выявили за рулем нетрезвого следователя ГБР

В Киеве полицейские выявили за рулем нетрезвого следователя ГБР

08:31 27.02.2019
На блокпосту в Херсонской области правоохранители изъяли контрабандную водку

На блокпосту в Херсонской области правоохранители изъяли контрабандную водку

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

О.Гладковский готов к сотрудничеству с правоохранительными органами для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе

НАБУ о решении КС: Будут закрыты уголовные производства о незаконном обогащении, возобновление расследований невозможно

КС обнародовал решение о признании неконституционной статьи УК Украины о незаконном обогащении

Суд поместил под домашний арест харьковского соратника Медведчука Лесика

Украинский военнослужащий ранен на Донбассе - ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Переговоры Ким Чен Ына и Трампа нацелены на достижение исторических результатов – ЦТАК

Пашинян назвал позицию Турции по Карабаху препятствием для налаживания двусторонних отношений

ЕС готовится отразить вмешательство извне в выборы в Европарламент

О.Гладковский готов к сотрудничеству с правоохранительными органами для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе

НАБУ о решении КС: Будут закрыты уголовные производства о незаконном обогащении, возобновление расследований невозможно

Стороны конфликта на Донбассе должны заняться разминированием дорог, прилегающих к КПП на линии разграничения - спецпредставитель ОБСЕ Сайдик

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в ряд штатов Индии из-за обострения отношений с Пакистаном – посольство

Минрегион планирует улучшить условия труда для сотрудников ТРЦ

КС обнародовал решение о признании неконституционной статьи УК Украины о незаконном обогащении

Вице-премьер Кириленко о решении НОТУ отказаться от участия в Евровидении-2019: Это не лучший выход

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА