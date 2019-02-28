Правоохранители Торецка изъяли у местного жителя партию марихуаны на общую сумму около миллиона гривен

Правоохранители Торецка совместно с представителями отдела оперативно-командного пункта Нацполиции Украины Объединенных сил изъяли партию наркотиков на общую сумму около 1 млн. грн., сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сотрудниками полиции по подозрению в хранении наркотических веществ был проведен обыск у ранее судимого мужчины. В результате спецоперации обнаружены "шишки" конопли "для личных нужд" на общую сумму около миллиона гривен. У нарколюбителя также были обнаружены боеприпасы. В отношении мужчины открыто сразу два уголовных производства" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции Украины в среду вечером.

Оперативниками Торецка получили оперативную информация о том, что 31-летний местный житель хранит дома марихуану.

"В ходе проведения обыска информация подтвердилась. По месту жительства мужчины были обнаружено продукты наркосодержащих растений и патроны калибром 5,45 мм." – отметили в полиции.

Как пояснил подозреваемый, коноплю вырастил для себя, сорвал с растений "шишки", высушил их и хранил для собственного употребления.

"В доме почти во всех комнатах полицейские обнаружили 7 трехлитровых банок и более 15 картонных коробок, полностью заполненных "шишками" марихуаны" – рассказали в полиции

"По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)" – подытожили в полиции.

После проведения экспертизы будет предоставлена окончательная правовая квалификация.