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01:22 28.02.2019

Суд вынес обвинительный приговор мошенникам, выманившим около миллиона грн по схеме "ваш сын в полиции" – прокуратура

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Суд вынес обвинительный приговор мошенникам, выманившим около миллиона грн по схеме "ваш сын в полиции" – прокуратура

Киевский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор пятерым мужчинам, которые в течение года выманивали у харьковчан деньги по схеме "ваш сын в полиции".

"Пятеро мужчин признаны виновными в мошенничестве, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц и покушении на аналогичное преступление (ч.2 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 УК Украины)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Двое участников схемы на момент совершения преступления уже находились в местах лишения свободы за другие уголовные правонарушения. Они получили реальные сроки и дополнительно проведут за решеткой еще по 3 года.

Еще троим суд назначил наказание с испытательным сроком. При этом он учел, что осужденные имеют на иждивении малолетних детей, не были ранее судимы и у них есть смягчающие обстоятельства (раскаяние осужденных и частичное возмещение убытков, причиненных потерпевшим).

Как было установлено, в течение 2017 года мужчины звонили на стационарные номера харьковчан, представлялись работниками полиции и сообщали собеседникам, что их родственники якобы совершили преступление и, во избежание проблем с законом, необходимо уплатить определенную сумму.

Деньги забирали по разным схемам: иногда за оговоренной суммой приезжал один из сообщников, иногда - через электронный перевод. Одного из пострадавших заставили спрятать средства в мусорном контейнере.

В общем сложности осужденные выманили у харьковчан около 1 млн. грн.

Теги: #прокуратура #мошенники #украина #харьков
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