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23:04 27.02.2019

Министерство по делам ветеранов будет развиваться по собственной модели, но с учетом лучшего опыта других стран - Фриз

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Министерство по делам ветеранов будет развиваться по собственной модели, но с учетом лучшего опыта других стран - Фриз

Министерство по делам ветеранов Украины будет развиваться по собственной модели, но с учетом лучшего опыта других стран, в частности США, заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз, сообщает пресс-служба Министерства ветеранов Украины.

"Наше министерство будет развиваться по собственной модели, согласно действующему законодательству. Но мы тщательно изучаем все практики, в частности те, которые дали хорошие результаты в США. В частности нас очень интересует опыт поддержки ветеранов на этапе их психосоциальной адаптации. Мы надеемся, что к нам присоединятся американские эксперты, советники, с которыми мы сможем совместно выработать программу по психосоциальной адаптации в нашей стране. Ведь наши ветераны - это воины, которые должны чувствовать поддержку и защиту от государства на каждом этапе, в частности в гражданской жизни", - заявила И. Фриз, во время своего визита в США.

По словам министра во время поездки в США планируется посетить несколько госпиталей для ветеранов. Ведь система таких госпиталей является одной из лучших в комплексности предоставления услуг ветеранам.

"Мы сейчас активно занимаемся изучением этого вопроса, ведь система госпиталей ветеранов войны в Украине находится в упадке. Мы стараемся сформировать предложение, согласно которому будем разрабатывать формат функционирования опорных госпиталей в Украине", - отметила министр.

Теги: #министр #ветераны #украина #мнение
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