Пашинян назвал позицию Турции по Карабаху препятствием для налаживания двусторонних отношений

Позиция властей Турции не оставляет какой-либо возможности для серьезного разговора о налаживании армяно-турецких отношений, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Турция продолжает связывать двусторонние отношения с отношениями Карабах-Армения-Азербайджан. До тех пор, пока ситуация такова, у нас не может быть оснований для оптимизма, хотя мы и говорим, что готовы без предварительных условий обсудить эти отношения. Но Турция ставит предварительное условие, связанное с Карабахом", - сказал Н.Пашинян на встрече с представителями армянской общины в Тегеране в среду.

"Так что эта позиция не оставляет какой-либо возможности для серьезного разговора об армяно-турецких отношениях", - добавил он.

Н.Пашинян заявил, что для Армении "чрезвычайно важно" признание геноцида армян в Османской империи в 1915 году, но это не является предварительным условием.

"Может ли возникнуть вопрос - является ли это предварительным условием, когда мы говорим о признании геноцида? Борьба против геноцида - это вопрос повестки глобальной безопасности. Мы продолжим работу по признанию геноцида армян", - заявил премьер-министр Армении.