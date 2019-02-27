Стороны конфликта на Донбассе должны заняться разминированием дорог, прилегающих к КПП на линии разграничения - спецпредставитель ОБСЕ Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик призывает стороны к увеличению пропускной способности КПП на Донбассе и заняться разминированием прилегающих к ним дорог.

"Наблюдается неуклонный рост количества пересечений линии соприкосновения через действующие пункты пропуска. В этой связи я призываю стороны принять неотложные меры по увеличению пропускной способности, в первую очередь, в ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области - ИФ)", - сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске после очередного заседания ТКГ.

Кроме того, продолжил он, трагический случай с двумя погибшими гражданскими вследствие наезда микроавтобуса на взрывное устройство на дороге недалеко от пункта пропуска, подтверждает важность разминирования.

По словам М.Сайдика, этот вопрос, а также тема обеспечения устойчивости режима прекращения огня были в среду в центре внимания подгруппы по безопасности.

"Гуманитарная подгруппа обсудила вопросы улучшение условий пересечения линии соприкосновения, а также обмена удерживаемыми", - отметил спецпредставитель.

Среди прочего подгруппа по экономическим вопросам затронула темы водоснабжения и выплат пенсий жителям ОРДО и ОРЛО.

Политическая подгруппа, по словам М.Сайдика продолжила обсуждение так называемой "формулы Штайнмайера", касающейся определения статуса Донбасса.