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19:18 27.02.2019

Минрегион планирует улучшить условия труда для сотрудников ТРЦ

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Минрегион планирует улучшить условия труда для сотрудников ТРЦ

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины внес изменения в ГСН (государственные строительные нормы) относительно проектирования отдельных бытовых помещений и парковочных мест для работников торговых центров с целью улучшения условий труда сотрудников.

"Сегодня в действующих нормах в отношении предприятий торговли отсутствуют требования к проектированию бытовых помещений и отдельных паркомест для работников ТЦ/ТРЦ. Там содержатся лишь общие требования к проектированию объектов обслуживания и мест для парковки транспортных средств. Поэтому с целью обеспечения удобства и комфорта людей, работающих в торговых центрах, мы решили пересмотреть нормы по этому поводу", - сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

В частности, в ДБН "Предприятия торговли" вносятся требования по проектированию в составе ТЦ/ТРЦ: объектов сервисного обслуживания для работников (помещения бытового обслуживания, санитарно-гигиенические комнаты, душевые, комнаты для личных вещей, еды, отдыха и т.п.); паркомест и остановок легковых автомобилей для работников; паркомест и остановок грузовых автомобилей и автобусов, которые обслуживают здание (при необходимости).

Условия размещения парковок для посетителей и работников, а также необходимое количество машиномест определяются в соответствии с ДБН Б.2.2-12 "Планировка и застройка территорий". При этом, не менее 10% мест на парковках должны быть обязательно оборудованы для людей с инвалидностью.

Изменение №1 в ДБН В.2.2-23-2009 "Предприятия торговли" разработана специалистами ОАО "КиевЗНИИЭП", уже утверждена и вступит в действие ориентировочно через 3 месяца после официального опубликования.

Теги: #трц #условия #работники
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