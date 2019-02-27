КС обнародовал решение о признании неконституционной статьи УК Украины о незаконном обогащении

Конституционный суд Украины в среду обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Соответствующее решение размещено на сайте КС.

"Конституционный суд Украины принял решение в деле по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины. Этим решением Суд признал, что не соответствует Конституции Украины (является неконституционной) статья 368-2 Кодекса", - говорится в решении КС.

Суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией Украины.

КС также пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

В решении отмечается, что существенным недостатком законодательного определения незаконного обогащения как преступления является то, что в его основе - неподтверждение доказательствами законности оснований приобретения в собственность активов в значительном размере. Такая конструкция статьи 368-2 позволяет привлечение к уголовной ответственности за незаконное обогащение лица, которое на законных основаниях приобрело активы в собственность, но не имеет подтверждения законности оснований такого приобретения. Отсутствие подтверждения доказательствами законности оснований приобретения активов в собственность в соответствии со ст. 368-2 может рассматриваться как доказательство незаконности приобретения в собственность активов, а действия их владельца - квалифицироваться как незаконное обогащение.

В то же время отсутствие подтверждения доказательствами законности оснований приобретения активов в собственность не означает подтверждения незаконности этих оснований, а следовательно, и доказанности вины лица в незаконном обогащении.

"Таким образом, законодательное определение такого преступления, как незаконное обогащение, позволяет обосновывать обвинение лица в незаконном обогащении на предположениях даже тогда, когда речь идет о лице, которое законно приобрело в собственность определенные активы", - делает вывод КС.

В своем решении Суд подчеркивает, что противодействие коррупции в Украине является задачей исключительного общественного и государственного значения, а криминализация незаконного обогащения - важным юридическим средством реализации государственной политики в этой сфере. Вместе с тем при определении преступлением такого деяния, как незаконное обогащение, нужно обязательно учитывать конституционные положения, устанавливающие принципы юридической ответственности, права и свободы человека и гражданина, а также их гарантии.

"Статья 368-2 Кодекса, признанная неконституционной, утрачивает силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения", - отмечается в сообщении на сайте КС.

Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Как сообщалось, 26 февраля источник в КС сообщил, что Суд признал неконституционной статью 368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

27 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен внести в парламент законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение после обнародования решения КС о признании статьи Уголовного кодекса "незаконное обогащение" неконституционной.

Изменения в ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины касательно незаконного обогащения появились в 2015 году. Соответствующий законопроект №1660-д украинский парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

В январе 2018 года группа из народных депутатов предприняла попытку декриминализовать статью о незаконном обогащении, зарегистрировав соответствующий законопроект (№7499). Однако инициатива вызвала резонанс, вследствие которого нардепы отозвали проект закона.