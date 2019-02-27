События

19:05 27.02.2019

КС обнародовал решение о признании неконституционной статьи УК Украины о незаконном обогащении

3 мин читать
КС обнародовал решение о признании неконституционной статьи УК Украины о незаконном обогащении

Конституционный суд Украины в среду обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Соответствующее решение размещено на сайте КС.

"Конституционный суд Украины принял решение в деле по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины. Этим решением Суд признал, что не соответствует Конституции Украины (является неконституционной) статья 368-2 Кодекса", - говорится в решении КС.

Суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией Украины.

КС также пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

В решении отмечается, что существенным недостатком законодательного определения незаконного обогащения как преступления является то, что в его основе - неподтверждение доказательствами законности оснований приобретения в собственность активов в значительном размере. Такая конструкция статьи 368-2 позволяет привлечение к уголовной ответственности за незаконное обогащение лица, которое на законных основаниях приобрело активы в собственность, но не имеет подтверждения законности оснований такого приобретения. Отсутствие подтверждения доказательствами законности оснований приобретения активов в собственность в соответствии со ст. 368-2 может рассматриваться как доказательство незаконности приобретения в собственность активов, а действия их владельца - квалифицироваться как незаконное обогащение.

В то же время отсутствие подтверждения доказательствами законности оснований приобретения активов в собственность не означает подтверждения незаконности этих оснований, а следовательно, и доказанности вины лица в незаконном обогащении.

"Таким образом, законодательное определение такого преступления, как незаконное обогащение, позволяет обосновывать обвинение лица в незаконном обогащении на предположениях даже тогда, когда речь идет о лице, которое законно приобрело в собственность определенные активы", - делает вывод КС.

В своем решении Суд подчеркивает, что противодействие коррупции в Украине является задачей исключительного общественного и государственного значения, а криминализация незаконного обогащения - важным юридическим средством реализации государственной политики в этой сфере. Вместе с тем при определении преступлением такого деяния, как незаконное обогащение, нужно обязательно учитывать конституционные положения, устанавливающие принципы юридической ответственности, права и свободы человека и гражданина, а также их гарантии.

"Статья 368-2 Кодекса, признанная неконституционной, утрачивает силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения", - отмечается в сообщении на сайте КС.

Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Как сообщалось, 26 февраля источник в КС сообщил, что Суд признал неконституционной статью 368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

27 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен внести в парламент законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение после обнародования решения КС о признании статьи Уголовного кодекса "незаконное обогащение" неконституционной.

Изменения в ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины касательно незаконного обогащения появились в 2015 году. Соответствующий законопроект №1660-д украинский парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

В январе 2018 года группа из народных депутатов предприняла попытку декриминализовать статью о незаконном обогащении, зарегистрировав соответствующий законопроект (№7499). Однако инициатива вызвала резонанс, вследствие которого нардепы отозвали проект закона.

Теги: #незаконное_обогащение #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:51 26.02.2019
Решение КС об отмене статьи УК о незаконном обогащении - это абсурд с точки зрения международного права, считает нардеп Найем

Решение КС об отмене статьи УК о незаконном обогащении - это абсурд с точки зрения международного права, считает нардеп Найем

17:35 18.01.2019
Нардепы от "Оппоблока" и ряд внефракционных подали в КС представление о соответствии Конституции закона о переименовании УПЦ (МП)

Нардепы от "Оппоблока" и ряд внефракционных подали в КС представление о соответствии Конституции закона о переименовании УПЦ (МП)

14:52 21.12.2018
Нардепы от "Оппоблока" намерены обратиться в КС и Генпрокуратуру из-за нарушений при принятии Радой закона о переименовании УПЦ (МП)

Нардепы от "Оппоблока" намерены обратиться в КС и Генпрокуратуру из-за нарушений при принятии Радой закона о переименовании УПЦ (МП)

22:01 02.11.2018
В КС поступило представление 49 нардепов относительно конституционности постановления Рады о применении санкций к телеканалам "112.Украина" и NewsOne

В КС поступило представление 49 нардепов относительно конституционности постановления Рады о применении санкций к телеканалам "112.Украина" и NewsOne

17:17 22.10.2018
КС в течение ноября может рассмотреть обращение об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения – нардеп Мушак

КС в течение ноября может рассмотреть обращение об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения – нардеп Мушак

16:13 12.10.2018
КС признал неконституционным предоставление Минфину информации о персональных данных для проверки соцвыплат

КС признал неконституционным предоставление Минфину информации о персональных данных для проверки соцвыплат

14:55 12.10.2018
КС признал неконституционным нерассмотрение органами власти обращений недееспособных лиц

КС признал неконституционным нерассмотрение органами власти обращений недееспособных лиц

15:20 08.10.2018
КС рассмотрит проект конституционных изменений по интеграции Украины в ЕС и НАТО как первоочередной

КС рассмотрит проект конституционных изменений по интеграции Украины в ЕС и НАТО как первоочередной

11:07 28.09.2018
В КС поступил президентский проект конституционных изменений относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО

В КС поступил президентский проект конституционных изменений относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО

18:12 20.09.2018
Рада делегировала в КС двоих судей по своей квоте

Рада делегировала в КС двоих судей по своей квоте

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд поместил под домашний арест харьковского соратника Медведчука Лесика

Украинский военнослужащий ранен на Донбассе - ООС

Аэропорт "Киев" возобновил работу, сообщение о минировании оказалось ложным

Отмена статьи УК о незаконном обогащении грозит прекращением сотрудничества с МВФ – общественные организации

В деле о закупках вооружения Генпрокуратура расследует неуплату налогов на 22 млн грн, а НАБУ установит наличие расхищения – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в ряд штатов Индии из-за обострения отношений с Пакистаном – посольство

Минрегион планирует улучшить условия труда для сотрудников ТРЦ

Вице-премьер Кириленко о решении НОТУ отказаться от участия в Евровидении-2019: Это не лучший выход

США и Китай достигли существенного прогресса на переговорах, но нерешенные вопросы остаются - Лайтхайзер

Суд поместил под домашний арест харьковского соратника Медведчука Лесика

Американский эсминец "Дональд Кук" покинул порт Одессы

Украинский военнослужащий ранен на Донбассе - ООС

Аэропорт "Киев" возобновил работу, сообщение о минировании оказалось ложным

В Крыму ведется борьба по подавлению несогласия и критики - миссия ООН

Отмена статьи УК о незаконном обогащении грозит прекращением сотрудничества с МВФ – общественные организации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА