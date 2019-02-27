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19:00 27.02.2019

США и Китай достигли существенного прогресса на переговорах, но нерешенные вопросы остаются - Лайтхайзер

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США и Китай достигли существенного прогресса на переговорах, но нерешенные вопросы остаются - Лайтхайзер

Соединенные Штаты и Китай достигли существенного прогресса в двусторонних переговорах, однако двум странам предстоит обсудить еще много общих вопросов, прежде чем можно будет говорить о подписании торгового соглашения, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Наше правительство настаивает на существенных структурных изменениях, которые позволят создать более справедливые условия для всех сторон, и особенно это касается прав на объекты интеллектуальной собственности и передачи технологий", - отметил он, выступая перед бюджетным комитетом Палаты представителей США.

Вопросы, которые обсуждают страны на переговорах, слишком серьезны, чтобы решить их простым обещанием увеличить закупки, приводит слова Р.Лайтхайзера агентство Bloomberg.

Ранее Пекин неоднократно предлагал увеличить закупки американской сельхозпродукции, включая соя-бобы, и энергоносителей для уменьшения своего профицита во внешней торговле с США.

В минувшее воскресенье Д.Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначенное на 1 марта, так как видит "значительный прогресс" в торговых переговорах с Китаем. Он также намекнул, что торговое соглашение может быть подписано на личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в конце марта во Флориде.

Теги: #сша #заявление #торговля #китай
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