Американский эсминец "Дональд Кук" покинул порт Одессы

Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75) покинул порт Одессы 27 февраля и 1 марта выйдет из акватории Черного моря, сообщается на официальном сайте Шестого флота Военно-морских сил США в среду.

"Визит Дональда Кука в Одессу послужил третьей возможностью для нашего корабля пообщаться с нашими черноморскими союзниками и партнерами в 2019 году… Сегодня мы завершили короткий, но важный визит в Одессу, который позволил нам укрепить морские отношения между США и Украиной. Эти ценные обязательства позволяют нам учиться друг у друга, и я с нетерпением жду любых будущих возможностей вернуться в Черное море", - отметил командир корабля Мэтью Пауэлл.

Эсминец вошел в Черное море 19 февраля, "чтобы усилить взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрировать нашу коллективную решительность" в Черном море.

В сообщении отмечается, что корабль вышел из Одессы "после завершения запланированного визита в порт в рамках нашего постоянного присутствия на Черном море и поддержки наших союзников по НАТО и региональных партнеров".

Как отмечают в Шестом флоте ВМС США, "Дональд Кук" - третье американское военно-морское судно, которое проведет операции в Черном море в 2019 году. Его заход в Одессу был четвертым заходом судов США в этот порт с января 2018 года.

"ВМС США регулярно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Монтрё", - отмечается в сообщении.

Во время нахождения в порту на корабле состоялись встречи на высоком уровне представителей США, Украины и других европейских стран, в том числе президент Украины Петр Порошенко, посол США в Украине Мари Йованович, специальный представитель США по переговорам Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондленд и гражданский заместитель командующего Европейским командованием США посол Филипп Рикер.