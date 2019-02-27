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18:25 27.02.2019

Украинский военнослужащий ранен на Донбассе - ООС

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Украинский военнослужащий ранен на Донбассе - ООС

Незаконные вооруженные формирования семь раз обстреляли позиции Объединенных сил на востоке Украины в течение текущих суток, при этом четыре раза применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Faceboook в среду.

"В результате обстрелов один наш защитник был ранен. Подразделения, на которые осуществлялось огневое влияние, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов боевики израсходовали 32 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также по позициям украинских военнослужащих четыре раза были выполнены пуски управляемых ракет. Зафиксирована деятельность снайпера противника.

Из минометов калибра 120 мм и дважды из ручных противотанковых гранатометов боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе с.Водяное Волновахского района Донецкой области, из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов – позиции у с.Чермалык, из стрелкового и снайперского оружия - у с.Гнутово Мариупольского горсовета.

Дважды боевики обстреляли позиции Объединенных из артиллерийских систем калибра 122 мм и противотанковых ракетных комплексов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм - в районе с.Крымское Новоайдарского района Луганской области. Также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции вблизи населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #обстрелы #раненый
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