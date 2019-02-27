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17:09 27.02.2019

В Крыму ведется борьба по подавлению несогласия и критики - миссия ООН

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В Крыму ведется борьба по подавлению несогласия и критики - миссия ООН

Мониторинговая миссии ООН по правам человека в Украине констатирует, что в Крыму ведется борьба по подавлению какого-либо несогласия и критических взглядов.

"Тот тренд, который мы увидели на протяжении последних лет, говорит о том, что ведется борьба по подавлению какого-либо несогласия и критических взглядов на полуострове", - сказала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер в ходе международного форума в среду в Киеве.

В частности, она отметила, что в Крыму очень страдает право на вероисповедание, особенно это касается крымских татар.

Также, по словам Ф.Фрейзер, на полуострове ограничивается свобода слова путем неправомерного использования Россией антитеррористического законодательства.

"Мы должны признать, что крымские татары в первую очередь становятся жертвами рейдов со стороны милиции и ФСБ, которые проводятся в их домах, местах публичных собраний", - добавила она.

Кроме того, по словам руководителя миссии, существует множество ограничений в отношении мирных собраний, в частности крымских татар.

Что касается образования и языка, то Ф.Фрейзер заявляет, что крымскотатарский язык остается стабильно представленным в школьном образовании, в то время как возможность образования на украинском языке значительно уменьшилась.

Теги: #крым #права_человека #оон
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