Отмена статьи УК о незаконном обогащении грозит прекращением сотрудничества с МВФ – общественные организации

Декриминализация в украинском законодательстве незаконного обогащения нарушает международные обязательства Украины, разрушает концепцию электронного декларирования и нивелирует всю антикоррупционную реформу, заявляет ряд общественных антикоррупционных организаций.

"Декриминализация незаконного обогащения нарушает международные обязательства Украины и может привести к прекращению сотрудничества с Международным валютным фондом. Правила МВФ предусматривают отказ в финансировании программы со страной, которая нарушила любое из важных обязательств предыдущих лет, даже в случае полного выполнения текущих обязательств", - сказано в совместном заявлении 11 общественных организаций, обнародованном в среду.

Среди подписантов - Transparency International Ukraine, ВО "Автомайдан", Центр политико-правовых реформ, Центр противодействия коррупции, Центр UA, движение "ЧЕСНО".

Общественные организации подчеркивают, что отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение будет значить полную амнистию для чиновников с сомнительным имуществом, а потому практически нивелирует всю антикоррупционную реформу в Украине.

По данным представителей гражданского общества, соответствующее решение Конституционного суда приведет к закрытию по меньшей мере 50 уголовных производств относительно возможного незаконного обогащения топ-чиновников, которые в настоящее время расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как отмечают инициаторы заявления, решение о неконституционности указанной статьи будет иметь обратную силу.

"Вполне законными может оказаться состояние чиновников, стоимость которого на миллионы гривень превышает официальные доходы этих государственных служащих", - сказано в заявлении.

Также отмечается, что в случае декриминализации незаконного обогащения будет разрушена концепция е-декларирования для должностных лиц. "Система декларирования превратиться из механизма уличения коррупционного состояния и инициирования привлечения к ответственности в систему информирования населения об обогащении чиновников", - заявляют общественные организации.

Кроме того, они подчеркивают, что нет юридических оснований считать преступление незаконного обогащения неконституционным и нарушающим презумпцию невиновности.

Они поясняют, что не соответствует действительности утверждение о том, что статья о незаконном обогащении принуждает лицо доказывать свою невиновность. "В то же время, даже если бы положения статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины ограничивало действие принципа презумпции невиновности, это не должно было бы препятствовать криминализации незаконного обогащения и привлечению к уголовной ответственности лиц, которые обогатились незаконно", - говорится в заявлении.

Антикоррупционные организации подчеркивают, что практика Европейского суда по правам человека (решение по делу Салабиака против Франции) доказывает, что в случае, если речь идет о важных общественных интересах, а право человека на защиту является обеспеченным, уголовное право допускает разумное и пропорциональное предположение относительно определенного факта или права.

Также общественные организации напоминают, что редакция ст.368-2 УК о незаконном обогащении соответствует Конвенции ООН против коррупции, которую Украина ратифицировала в 2006 году.

"Ключевые антикоррупционные организации призывают Конституционный суд не ставить будущее Украины под угрозу ради желания политической элиты безнаказанно грабить страну", - подчеркивают представители гражданского сектора.