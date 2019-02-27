Информация о минировании Харьковского горсовета не подтвердилась

Информация о возможном теракте в Харьковском городском совете не подтвердилась.

"На место выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Было отработано около 800 кв.м вместе с прилегающей территорией. Эвакуация не проводилась. Информация не подтвердилась", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в среду.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета.

Ранее в этот день около 10:00 поступило сообщение на линию "101" от мужчины, который слышал на митинге перед зданием мэрии о готовящемся теракт.