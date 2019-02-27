В Киеве эвакуируют аэропорт из-за сообщения о минировании

В международном аэропорту "Киев" имени И.Сикорского проходит эвакуация пассажиров из терминалов из-за анонимного сообщения о минировании.

"Сегодня, 27 февраля около 14:55 в службу аэропорта на электронный почте поступила информация о минировании международного аэропорта "Киев", - сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Фейсбуке в среду.

Отмечается, что в настоящее время проходит эвакуация пассажиров из терминалов.

На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.