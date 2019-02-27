События

16:02 27.02.2019

В Киеве эвакуируют аэропорт из-за сообщения о минировании

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В Киеве эвакуируют аэропорт из-за сообщения о минировании

 В международном аэропорту "Киев" имени И.Сикорского проходит эвакуация пассажиров из терминалов из-за анонимного сообщения о минировании.

"Сегодня, 27 февраля около 14:55 в службу аэропорта на электронный почте поступила информация о минировании международного аэропорта "Киев", - сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Фейсбуке в среду.

Отмечается, что в настоящее время проходит эвакуация пассажиров из терминалов.

На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.

Теги: #киев #минирование #эвакуация #аэропорт
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