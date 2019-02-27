Харьковский горсовет поддержал приостановленные судом решения о повышении стоимости проезда в горэлектротранспорте

Харьковский горсовет большинством голосов на очередной сессии в среду поддержал принятые ранее исполкомом решения об установлении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах на уровне 6 грн, а в метро - на уровне 8 грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в соответствии с проектом, озвученным на сессии городским головой Геннадием Кернесом, документ предусматривает поддержку как первоначальных решений исполкома от 6 февраля, так и их новых редакций, проголосованных 20 февраля.

"Считать, что тариф на услуги по перевозке пассажиров и багажа городским электрическим транспортом (трамваем и троллейбусом) в размере 6 грн на разовую перевозку и тариф на услуги по перевозке пассажиров метрополитена в размере 8грн являются такими, которые в настоящее время обеспечивают надлежащую перевозку городским электрическим транспортом", - говорится в проекте решения.

Документ поддержали 55 депутатов. Активисты, присутствовавшие в зале, встретили голосование криками "Ганьба!", после чего Г.Кернес объявил еще один перерыв в сессии. После перерыва он продолжил сессию, несмотря на то, что после выступления первой докладчицы активисты заняли трибуну и пытались перекрикивать его в мегафон.

В ответ на это Г.Кернес стал ставить на голосование вопросы без доклада и обсуждения. Спустя некоторое время зал в знак протеста против такого рассмотрения повестки дня покинул внефракционный депутат Игорь Черняк, затем ушла фракция "Самопомич". Большинство активистов также покинули зал.