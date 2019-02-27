Погода порадует украинцев в последний день февраля теплой, но ветреной погодой

Нынешняя зима, которая не отличалась суровостью, и в последний день февраля порадует украинцев довольно теплой, но ветреной погодой, которую принесет атлантический воздух с Западной Европы, сообщает в среду Укргидрометцентр.

В целом по стране без существенных осадков, только в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской областях днем небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях, днем в Украине, кроме севера, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, на Правобережье 6-11° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 февраля самая высокая температура днем была 14,1 в 1998г, самая низкая ночью -20,3 в 1928г.

На 1 марта в восточных, большинстве северных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях, ночью и в Карпатском регионе небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла ( в южной части и на Закарпатье днем 4-9 ° тепла).

В Киеве –небольшой мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.