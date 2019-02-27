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14:45 27.02.2019

ГБР в четверг вызывает на допрос нардепа Дубиля по делу о подкупе избирателей – Луценко

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ГБР в четверг вызывает на допрос нардепа Дубиля по делу о подкупе избирателей – Луценко

 Государственное бюро расследований (ГБР) в четверг, 28 февраля, вызывает на допрос народного депутата из фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля в деле о подкупе избирателей, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Могу подтвердить, что Государственное бюро расследований на завтра вызывает на допрос народного депутата Дубиля. Он, конечно же, не лишен депутатской неприкосновенности и может только по собственному желанию прийти на допрос", - сказал генпрокурор на брифинге в среду в Киеве.

При этом Ю.Луценко подчеркнул: "К В.Дубилю претензии есть, поскольку именно он по имеющимся у нас доказательствам, в том числе, аудио, записанным законным способом СБУ, координировал и организовывал оплату технологов, в том числе из РФ, которые организовывали "сетку" для выборов, которая финансировалась не из избирательного фонда".

По словам генпрокурора, суммы финансирования исчисляются "сотнями миллионов".

"У нас есть вопросы к господину Дубилу, и если он проявит добрую волю, то завтра следователь ГБР задаст ему эти вопросы", - сказал Ю Луценко.

Теги: #гбр #подкуп #луценко #выборы #гпу #батькивщина
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