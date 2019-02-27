Апелляционный суд отклонил иск Коломойского к ПриватБанку и другим лицам об унижении его чести и достоинства

Киевский апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции об отсутствии оснований для рассмотрения иска Игоря Коломойского к ряду лиц о признании недостоверным и унижающим его честь, достоинство и деловую репутацию заявление экс-главы ПриватБанка (Киев) Александра Шлапака относительно некоторых операций банка в октябре-ноябре 2016 года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), который выступал одним из ответчиков по иску, соответствующее решение апелляционный суд принял по итогам заседания 25 февраля 2019 года.