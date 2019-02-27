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13:46 27.02.2019

Апелляционный суд отклонил иск Коломойского к ПриватБанку и другим лицам об унижении его чести и достоинства

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Апелляционный суд отклонил иск Коломойского к ПриватБанку и другим лицам об унижении его чести и достоинства

 Киевский апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции об отсутствии оснований для рассмотрения иска Игоря Коломойского к ряду лиц о признании недостоверным и унижающим его честь, достоинство и деловую репутацию заявление экс-главы ПриватБанка (Киев) Александра Шлапака относительно некоторых операций банка в октябре-ноябре 2016 года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), который выступал одним из ответчиков по иску, соответствующее решение апелляционный суд принял по итогам заседания 25 февраля 2019 года.

Теги: #приватбанк #суд #коломойский
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