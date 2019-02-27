События

13:24 27.02.2019

СБУ провела обыски в охранной компании, соучредителем которой является священник УПЦ (МП)

1 мин читать
СБУ провела обыски в охранной компании, соучредителем которой является священник УПЦ (МП)

 Сотрудники СБ Украины совместно с ГУ ГФС в г.Киеве и столичной прокуратурой во вторник провели санкционированные обыски в помещении группы охранных компаний "Служба безопасности Стелс", соучредителем которых является один из священнослужителей УПЦ (Московского патриархата).

"Правоохранители предварительно установили, что в результате незаконной деятельности указанных субъектов хозяйствования в государственный бюджет, минуя систему налогообложения, не поступило более 9 миллионов гривень налогов, что нанесло существенный ущерб экономическому потенциалу нашей страны", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

По результатам проведенных процессуальных действий правоохранители получили документальные материалы, свидетельствующие о совершении фигурантами производства преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

"Кроме этого, в ходе обысков обнаружена литература антиукраинского содержания, которая призывает к межрелигиозной розни, огнестрельное оружие и боеприпасы. Также установлена связь указанного священнослужителя УПЦ (МП) с российскими парамилитарными структурами. Продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении.

Теги: #церковь #сбу #упц_мп #обыски
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:32 26.02.2019
В школьную программу для 11 классов включили изучение создания ПЦУ и предоставления Томоса – Минобразования

В школьную программу для 11 классов включили изучение создания ПЦУ и предоставления Томоса – Минобразования

17:08 26.02.2019
В Черновицкой области сотрудник миграционной службы брал взятки за ускоренную выдачу биометрических загранпаспортов

В Черновицкой области сотрудник миграционной службы брал взятки за ускоренную выдачу биометрических загранпаспортов

15:29 26.02.2019
Житель РФ через соцсети собирал информацию, которая могла использоваться для препятствования проведению выборов - СБУ

Житель РФ через соцсети собирал информацию, которая могла использоваться для препятствования проведению выборов - СБУ

15:45 25.02.2019
В УГКЦ пока не приняли решения о службе в Софийском соборе, ожидают встречи с главой ПЦУ Епифанием

В УГКЦ пока не приняли решения о службе в Софийском соборе, ожидают встречи с главой ПЦУ Епифанием

10:43 25.02.2019
В Киеве на территории одного из храмов ночью горело отселенное здание – ГСЧС

В Киеве на территории одного из храмов ночью горело отселенное здание – ГСЧС

16:57 23.02.2019
В селе на Волыни не обошлось без стрельбы при решении вопроса перехода храма в подчинение ПЦУ

В селе на Волыни не обошлось без стрельбы при решении вопроса перехода храма в подчинение ПЦУ

15:35 22.02.2019
Гриценко считает правдивой информацию о том, что СБУ "крышует" организацию С14

Гриценко считает правдивой информацию о том, что СБУ "крышует" организацию С14

13:32 22.02.2019
Гриценко осудил связи СБУ с организацией С14

Гриценко осудил связи СБУ с организацией С14

12:59 22.02.2019
САП подтвердила обыски у должностных лиц Полтавской области в рамках дела об организации схемы взяточничества

САП подтвердила обыски у должностных лиц Полтавской области в рамках дела об организации схемы взяточничества

11:54 22.02.2019
НАБУ проводит обыски в кабинетах главы Полтавской ОГА и его заместителя

НАБУ проводит обыски в кабинетах главы Полтавской ОГА и его заместителя

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Апелляционный суд отклонил иск Коломойского к ПриватБанку и другим лицам об унижении его чести и достоинства

Встреча родственников военнопленных моряков ВМСУ с дипломатами ЕС и США на эсминце "Дональд Кук" была сорвана из-за акции "Кто убил Катю Гандзюк" – И.Геращенко

Детективы НАБУ начали досудебное расследование по части изложенных журналистами фактов о коррупции в "оборонке"

Националисты намерены пикетировать Генпрокуратуру c требованием расследования фактов коррупции в "оборонке"

Боевики "ЛНР" заявили о захвате в плен украинского военного

ПОСЛЕДНЕЕ

Апелляционный суд отклонил иск Коломойского к ПриватБанку и другим лицам об унижении его чести и достоинства

Более 20 человек погибли, около 50 пострадали при пожаре на станции в Каире - СМИ

Встреча родственников военнопленных моряков ВМСУ с дипломатами ЕС и США на эсминце "Дональд Кук" была сорвана из-за акции "Кто убил Катю Гандзюк" – И.Геращенко

Закрытые ранее аэропорты севернее Дели возобновили работу

Полиция проверяет информацию о возможном теракте в Харьковском горсовете

Армия Индии приведена в полную боеготовность из-за обострения на границе с Пакистаном

Индия полностью закрыла воздушное пространство севернее Дели

В Каире 24 человека погибли при пожаре на главном вокзале

Детективы НАБУ начали досудебное расследование по части изложенных журналистами фактов о коррупции в "оборонке"

Индийская армия приведена в состояние полной боеготовности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА