СБУ провела обыски в охранной компании, соучредителем которой является священник УПЦ (МП)

Сотрудники СБ Украины совместно с ГУ ГФС в г.Киеве и столичной прокуратурой во вторник провели санкционированные обыски в помещении группы охранных компаний "Служба безопасности Стелс", соучредителем которых является один из священнослужителей УПЦ (Московского патриархата).

"Правоохранители предварительно установили, что в результате незаконной деятельности указанных субъектов хозяйствования в государственный бюджет, минуя систему налогообложения, не поступило более 9 миллионов гривень налогов, что нанесло существенный ущерб экономическому потенциалу нашей страны", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

По результатам проведенных процессуальных действий правоохранители получили документальные материалы, свидетельствующие о совершении фигурантами производства преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

"Кроме этого, в ходе обысков обнаружена литература антиукраинского содержания, которая призывает к межрелигиозной розни, огнестрельное оружие и боеприпасы. Также установлена связь указанного священнослужителя УПЦ (МП) с российскими парамилитарными структурами. Продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении.