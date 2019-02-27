События

11:52 27.02.2019

Армия Индии приведена в полную боеготовность из-за обострения на границе с Пакистаном

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рмия и пограничники Индии находятся в полной боевой готовности в связи с эскалацией напряженности в отношениях с Пакистаном, сообщает в среду газета The Times of India.

"Армия и пограничные войска находятся в состоянии полной боевой готовности на границе после того, как соседняя страна (Пакистан - ИФ) нарушила воздушное пространство, а также после ночных обстрелов пакистанскими военными линии контроля, которые велись по районам с гражданским населением", - говорится в сообщении издания.

При этом издание отмечает, что индийские военные и пограничники находятся в боевой готовности как вдоль линии контроля в Кашмире, так и на границе Пакистана и Индии вне Кашмира.

"Индийские власти распорядились о временном закрытии учебных заведений в радиусе пяти километров вдоль линии контроля в районах Раджаури и Пунч", - сообщает издание.

"Ночью были серьезные обстрелы вдоль линии контроля в большинстве областей в районах Раджаури и Пунч в штате Джамму и Кашмир. Тем не менее, выстрелов и обстрелов вдоль признанной границы (Индии и Пакистана - ИФ) в среду не было", - подчеркивает газета.

Власти Индии рекомендуют жителям приграничных районов не выходить из своих домов.

Как сообщалось, Индия и Пакистан ввели ограничения для внутренних и международных рейсов. Воздушное пространство над приграничными областями двух стран закрыто для транзитных международных рейсов.

Ранее в среду представитель Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что пакистанские ВВС сбили два индийских самолета. В армии Пакистана отметили, что инцидент произошел в воздушном пространстве Пакистана в районе линии контроля, разделяющей Кашмир.

В МИД Пакистана позднее сообщили, что истребители пакистанских ВВС нанесли удары по объектам в индийской части региона Кашмир, не выходя за пределы воздушного пространства Пакистана. В свою очередь индийские СМИ заявили о пересечении пакистанскими истребителями границ Индии.

В этот же день индийское агентство ANI распространило информацию о том, что ВВС Индии сбили пакистанский истребитель, который нарушил воздушное пространство Индии в районе Новшера в штате Джамму и Кашмир. По данным агентства, самолет упал на пакистанской территории, а пилот успел катапультироваться. Его состояние неизвестно.

Теги: #пакистан #индия
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