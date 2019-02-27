В Каире 24 человека погибли при пожаре на главном вокзале
Не менее 24 человек погибли, 50 человек пострадали в результате пожара на главном железнодорожном вокзале в Каире, передают в среду западные СМИ.
Сообщается, что пожар вспыхнул после того, как подъезжавший поезд врезался в платформу.
Полицейские частично перекрыли входы на станцию. На место происшествия прибыли медики "скорой помощи" и пожарные.
#صور ..— صحيفة المدينة (@Almadinanews) 27 лютого 2019 р.
قتلى وجرحى إثر حريق نشب بمحطة القطارات الرئيسية في #القاهرةhttps://t.co/EClZKeMmtJ#مصر#صحيفة_المدينة
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