События

11:44 27.02.2019

В Каире 24 человека погибли при пожаре на главном вокзале

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Не менее 24 человек погибли, 50 человек пострадали в результате пожара на главном железнодорожном вокзале в Каире, передают в среду западные СМИ.

Сообщается, что пожар вспыхнул после того, как подъезжавший поезд врезался в платформу.

Полицейские частично перекрыли входы на станцию. На место происшествия прибыли медики "скорой помощи" и пожарные.

Теги: #египет #каир #чп
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Интерфакс-Украина
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