В Каире 24 человека погибли при пожаре на главном вокзале

Не менее 24 человек погибли, 50 человек пострадали в результате пожара на главном железнодорожном вокзале в Каире, передают в среду западные СМИ.

Сообщается, что пожар вспыхнул после того, как подъезжавший поезд врезался в платформу.

Полицейские частично перекрыли входы на станцию. На место происшествия прибыли медики "скорой помощи" и пожарные.