Индийская армия приведена в состояние полной боеготовности

Армия и пограничники Индии находятся в полной боевой готовности в связи с эскалацией напряженности в отношениях с Пакистаном, сообщает в среду газета "Таймс оф Индиа".

"Армия и пограничные войска находятся в состоянии полной боевой готовности на границе после того, как соседняя страна (Пакистан - ИФ) нарушила воздушное пространство, а также после ночных обстрелов пакистанскими военными линии контроля, которые велись по районам с гражданским населением", - говорится в сообщении издания.

При этом издание отмечает, что индийские военные и пограничники находятся в боевой готовности как вдоль линии контроля в Кашмире, так и на границе Пакистана и Индии вне Кашмира.

"Индийские власти распорядились о временном закрытии учебных заведений в радиусе 5 км вдоль линии контроля в районах Раджаури и Пунч", - сообщает "Таймс оф Индия".

"Ночью были серьезные обстрелы вдоль линии контроля в большинстве областей в районах Раджаури и Пунч в штате Джамму и Кашмир. Тем не менее, выстрелов и обстрелов вдоль признанной границы (Индии и Пакистана - ИФ) в среду не было", - подчеркивает газета.

Власти Индии рекомендуют жителям приграничных районов не выходить из своих домов.

В среду пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, однако в итоге были вынуждены повернуть назад благодаря действиям индийской авиации. Индийская авиация сбила пакистанский самолет, который допустил нарушения.