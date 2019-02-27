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11:14 27.02.2019

Вопрос о тарифах на проезд в горэлектротранспорте застопорил сессию Харьковского горсовета

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Вопрос о тарифах на проезд в горэлектротранспорте застопорил сессию Харьковского горсовета

Городской голова Харькова Геннадий Кернес объявил перерыв в сессии Харьковского горсовета вскоре после её начала.

"Уважаемые депутаты, прошу вас покинуть зал. Перерыв 10 минут", - сказал Г.Кернес.

После этого большая часть депутатов вышла из сессионного зала.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перерыв связан с конфликтом, возникшим между активистами, которые требовали от городских властей обеспечить выполнение определения суда о приостановлении действий решения о подорожании проезда в гороэлектротранспорте, нардепом Виталием Куприем, требовавшим предоставить ему слово и Г.Кернесом, отказавшимся это сделать.

Активисты скандировали: выполняй решение суда, заглушая председательствующего.

Г.Кернес по предложению профильной комиссии горсовета поставил на голосование вопрос о включении вопроса по тарифам в повестку сессии. 55 депутатов поддержали это предложение. Планировалось, что тарифный вопрос будет рассмотрен первым. Однако активисты продолжали скандировать, из-за чего Г.Кернес объявил перерыв.

Теги: #транспорт #активисты #харьков #горсовет
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