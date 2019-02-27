Двойник Ким Чен Ына был выдворен из Вьетнама накануне саммита США-КНДР

Двойник лидера КНДР Ким Чен Ына некто Говард Х, проживающий в Гонконге выходец из Австралии, был выдворен из Вьетнама в начале текущей недели, сообщила британская The Guardian в среду.

Артист, удивительно внешне похожий на Ким Чен Ына, и его коллега - двойник президента США Дональда Трампа Рассел Уайт - прибыли в Ханой на прошлой неделе, и планировали инсценировать саммит на ступенях здания ханойского оперного театра в окружении толпы якобы журналистов и нанятых ими многочисленных "охранников".

Говард Х был допрошен полицией в пятницу, ему было заявлено, что его сажают в самолет и отправляют к месту жительства, объяснив, что его виза является "недействительной".

"Реальной причиной моей высылки является то, что я родился очень походим на Ким Чен Ына, в этом и заключается все мое преступление", - сказал он журналистам, когда в сопровождении сотрудников службы безопасности был доставлен из отеля, где проживал, в аэропорт.

Говрад Х добавил, что его депортировали по той причине, что у реального Ким Чен Ына "нет чувства юмора".

Р.Уайту разрешили остаться в Ханое, но предупредили, что он не должен изображать Д.Трампа.