События

10:54 27.02.2019

В Киеве полицейские выявили за рулем нетрезвого следователя ГБР

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В Киеве экипаж Национальной полиции остановил водителя с признаками алкогольного опьянения, который оказался следователем Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщается на сайте ГБР, нетрезвый сотрудник Госбюро был выявлен полицией накануне во вторник, 26 февраля, в 1:30.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении ч.1 ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

"Мы дождемся результатов проверки, которую проведет управление внутреннего контроля, и после этого будем принимать решение по этому работнику. Это не будет затянуто во времени", - сообщил директор ГБР Роман Труба.

При этом он подчеркнул, что каждый работник Госбюро расследований должен помнить об ответственности перед обществом:

Теги: #следователь #гбр #алкоголь #полиция
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