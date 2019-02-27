На блокпосту в Херсонской области правоохранители изъяли контрабандную водку

Во вторник, 26 февраля, полицейские роты патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" Главного управления Национальной полиции Херсонской области на блокпосту остановили автомобиль "Форд транзит", в котором перевозили контрабандную водку, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Во время проверки указанного транспортного средства в кузове обнаружено водку "Александрийская", "Столичная" и "Александрийская с перцем" в количестве 10 ящиков и 40 литров водки в тетропаках, которую гражданин Д. перевозил без соответствующих документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Лисичанского отдела полиции.