Боевики "ЛНР" заявили о захвате в плен украинского военного

Боевики террористической организации "ЛНР" заявили о том, что захватили в плен одного украинского военнослужащего, передает "Громадське".

Отмечается, что представитель "народной милиции "ЛНР" Андрей Марочко утверждает, что захваченный военный в составе "диверсионной группы" пытался пройти на неподконтрольную территорию возле населенного пункта Золотое. По его словам, всего в этой группе было 10 украинских военных.

По его словам, боевики якобы открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего "ДРГ" якобы отступила. Он добавил, что в результате обстрела один украинский военный потерял ориентацию и попал в плен боевиков.