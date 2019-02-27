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07:30 27.02.2019

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены четверо военных

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Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены четверо военных

Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов ранены четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"26 февраля российские оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом девять раз применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, в том числе один с начала текущих суток", - говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял украинские опорные пункты из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Верхнеторецкий, из минометов калибра 120 мм - вблизи с.Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил трижды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия - в районе н.п. Новолуганское, дважды - из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Попасной, из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Хутор Вольный, из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи с.Малиновое, из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Лобачева, из минометов калибра 82 мм – возле с.Крымское.

В пресс-центре штаба отметили, что подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями.

По данным украинской разведки за текущие сутки ранены 9 боевиков. Кроме того, уничтожена одна единица военной техники противника.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное, из стрелкового и снайперского оружия - вблизи села Гнутово", - добавили в штабе.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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