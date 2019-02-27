Волонтеры из Литвы передали военному госпиталю в Мариуполе 15 медицинских кроватей и реанимобиль

Литовские волонтеры передали для нужд 61-го мобильного военного госпиталя в Мариуполе реанимобиль и 15 функциональных медицинских кроватей, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"До сих пор мы использовали кровати, предоставленные нам местной городской больницей. Кровати функциональные, очень удобные по сравнению с предыдущими, их можно поднимать и опускать, что удобно при перекладывании раненых на каталку. Предыдущие кровати были низенькие, и нужно было несколько человек, чтобы переместить одного больного, это требовало времени и дополнительных усилий. Сейчас это гораздо проще. Более того, они мобильны и легко передвигаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 61-й мобильный госпиталь - это госпиталь второй линии с элементами четвертой, то есть такой, где проводят специализированное лечение, и поэтому очень важно, чтобы в медицинском учреждении всегда было достаточное количество реанимобилей для осуществления эвакуации.

По словам представителя украинско-литовской общественной организации "Путь к мечте" Владимира Мазура, больше года назад Мариуполь посетили мэр Акмянського района Литовской Республики Виталюса Митрофановас и президент литовско-украинского общества международной поддержки "Путь к мечте" Андрюс Алманис.

"Во время визита совместно с украинской стороной были определены пути и объемы помощи, и как раз в рамках этой помощи военный госпиталь получил 15 коек и два реанимобиля с медицинским оборудованием", - сказано в сообщении.

Также в информации сообщается, что литовские волонтеры и в дальнейшем планируют предоставлять Украине свою поддержку и помощь.