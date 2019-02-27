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02:30 27.02.2019

Дело против двоих жителей Харьковской области, подозреваемых в групповом изнасиловании, направлено в суд

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Харьковская местная прокуратура №5 направила в Червонозаводский районный суд города обвинительный акт в отношении двух жителей области, подозреваемых в групповом изнасиловании (ч.3 ст.153 Уголовного кодекса Украины).

"Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей. За содеянное насильникам грозит до 12 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, в декабре прошлого года в светлое время суток на пустыре недалеко от недостроенного объекта на 40-летнюю харьковчанку напали двое мужчин, избили ее и изнасиловали. Женщину спасли случайные свидетели, которые вызвали полицию.

Нападавших задержали в тот же день. Ими оказались двое жителей Харьковской области в возрасте 54 и 47 лет.

Теги: #изнасилование #украина #суд #харьков
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