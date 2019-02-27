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00:25 27.02.2019

США призывают мировое сообщество добиваться ухода Мадуро от власти

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Власти США призывают членов СБ ООН помогать венесуэльцам решать их проблемы и добиваться ухода от власти президента страны Николаса Мадуро, заявил во вторник американский спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Все члены СБ ООН должны помогать в вопросе снабжения венесуэльцев тем, что им нужно, а также - способствовать установлению в их стране демократии", - сказал он на заседании СБ ООН.

Кроме того, по словам Э.Абрамса, страны СБ ООН должны "добиваться того, чтобы Мадуро отказался от власти".

Также он призвал мировое сообщество разрешить гуманитарный кризис в Венесуэле.

Теги: #венесуэла #сша #призыв
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