США призывают мировое сообщество добиваться ухода Мадуро от власти

Власти США призывают членов СБ ООН помогать венесуэльцам решать их проблемы и добиваться ухода от власти президента страны Николаса Мадуро, заявил во вторник американский спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Все члены СБ ООН должны помогать в вопросе снабжения венесуэльцев тем, что им нужно, а также - способствовать установлению в их стране демократии", - сказал он на заседании СБ ООН.

Кроме того, по словам Э.Абрамса, страны СБ ООН должны "добиваться того, чтобы Мадуро отказался от власти".

Также он призвал мировое сообщество разрешить гуманитарный кризис в Венесуэле.