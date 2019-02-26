США на этой неделе организуют голосование в СБ ООН за резолюцию по Венесуэле

США намерены попросить СБ ООН на этой неделе провести голосование по проекту резолюции, в котором содержится призыв допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы, сообщают западные СМИ.

"На этой неделе у нас будет проект резолюции, в котором наверняка будет говориться о необходимости допуска гумпомощи в Венесуэлу", - сказал журналистам в Нью-Йорке спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Тема гумпомощи для Венесуэлы стала особенно актуальна после того, как 23 февраля силы безопасности Венесуэлы воспрепятствовали доставке американской гуманитарной помощи. Эти грузы были подготовлены по просьбе лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны.