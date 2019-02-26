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22:16 26.02.2019

Бывшего юриста Трампа Коэна лишили права на адвокатскую практику

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Бывшего юриста Трампа Коэна лишили права на адвокатскую практику

Судебные власти Нью-Йорка приняли решение лишить бывшего юриста Дональда Трампа Майкла Коэна права на адвокатскую практику, сообщают во вторник американские СМИ.

Это решение связано с тем, что М.Коэн был признан виновным в серьезных преступлениях и потому, согласно местным законам, не может работать адвокатом.

Как сообщалось, М.Коэна обвинили в организации выплаты отступных в $280 тыс. двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Д.Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что выплаты производились в координации c Д.Трампом и по его указанию.

М.Коэна в итоге приговорили к трем годам лишения свободы. Ранее экс-адвокат Д.Трампа также признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу". По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве.

Теги: #сша #экс_адвокат #трамп #проблемы
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