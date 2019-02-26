ВС признал, что "Укрнафта" не имела права поставлять нефть без предоплаты – НАБУ

Большая палата Верховного суда приняла окончательное судебное решение, которым подтвердила, что ПАО "Укрнафта" не имела законных оснований поставлять без предварительной оплаты 1 млн тонн нефти на общую сумму почти 5 млрд грн, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По информации пресс-службы НАБУ, такое решение суд принял во вторник вечером.

"Таким образом, ВС принял во внимание аргументы Национального бюро, которое расследует соответствующее коррупционную схему", - сказано в сообщении Нацбюро.

В НАБУ напомнили, что в феврале 2018 года компания, которая сама никогда не закупала нефть в ПАО "Укрнафта", обратилась в Окружной административный суд г.Киева с иском к Кабинету министров Украины, в котором просила признать незаконными пункты постановления Кабмина, обязывающие госкомпании поставлять сырье только на условиях полной предоплаты. "Нарушение именно этого пункта стало основанием для возбуждения уголовного производства детективами НАБУ в 2016 году", - сообщили в Бюро.

Окружной админсуд г.Киева в том же месяце, а в июне 2018 года – и Киевский апелляционный административный суд, удовлетворили иск компании.

В июле 2018 года Кабмин подал в Верховный суд кассационную жалобу на решение Киевского апелляционного админсуда, к которой присоединилось НАБУ. Верховный суд открыл производство по делу и остановил выполнение решений Окружного административного суда г.Киева и Киевского апелляционного админсуда на период рассмотрения кассационной жалобы правительства.

В НАБУ отметили, что это решение ВС усилит способность Нацбюро в отстаивании интересов государства и возмещении убытков за уголовные правонарушения. "В результате активных следственных и процессуальных действий в 2017 году некоторые коммерческие компании-получатели нефти добровольно возместили ПАО "Укрнафта" более 51,7 млн грн", - сказано в сообщении.