На станции "Площадь Льва Толстого" начался капремонт эскалаторов – Киевский метрополитен

Со вторника и до конца текущего года на станции Киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" начался капитальный ремонт эскалаторов.

"С 26 февраля на станции "Площадь Льва Толстого" начался капитальный ремонт эскалаторов. Работы будут проводиться поочередно на каждом и продлятся до конца 2019 года", - сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в соцсети Фейсбук.

В пресс-службе напомнили, что в Киевском метрополитене всего работает 122 эскалатора.