Набсовет "НОТУ" призывает руководство компании обнародовать четкий перечень правил проведения отбора на "Евровидение" и условий для победителя

Наблюдательный совет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) призывает менеджмент НОТУ обнародовать полный и прозрачный свод правил проведения национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение" и условий контракта для победителя.

"Наблюдательный совет ПАО "НОТУ" призывает исполнительный менеджмент компании пересмотреть подходы к работе с уникальным проектом Общественного – песенным конкурсом "Евровидение", обеспечив заблаговременное установление и обнародование исчерпывающего и прозрачного перечня правил проведения национального отбора и условий контракта для победителя, чтобы исключить все разночтения и споры во время конкурса, а также повысить уровень контроля Общественного вещания за соблюдением этих правил и увеличить уровень вовлеченности компании в процесс производства и трансляции контента в рамках конкурса", - говорится в заявлении набсовета "НОТУ" по ситуации вокруг национального отбора на конкурс "Евровидение-2019", обнародованном на сайте компании.

По мнению набсовета, такие правила должны быть определены до начала отбора и учесть контекст, в котором сейчас живет украинское общество: оккупацию части территории Украины государством-агрессором, войну за независимость, которая продолжается уже более 5 лет, ежедневные потери на линии соприкосновения. "Ведь лицо, которое будет представлять Украину на международном конкурсе, должно быть выразителем не только собственных взглядов, но и взглядов украинского общества", - сказано в заявлении.

Набсовет "НОТУ" выражает обеспокоенность репутационными угрозами для украинского общественного вещания, которые возникли в ходе проведения национального отбора песенного конкурса "Евровидение–2019".

"Отказ победителя национального отбора подписать контракт с ПАО "НОТУ" по представлению Украины на "Евровидении" из-за несогласия с предложенными условиями контракта, которые не были четко очерченные до начала отбора – является беспрецедентной ситуацией в истории конкурса "Евровидение" в Украине. Этот отказ привел к острой дискуссии в украинском обществе, стал основанием для обвинений в адрес ПАО "НОТУ", часто противоположных по смыслу. Это свидетельствует о фактическом несоблюдении одной из основных задач Общественного вещателя – содействие консолидации украинского общества, что определено в законе "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины"", - сказано в заявлении.

По мнению набсовета "НОТУ", четкое соблюдение правил и процедур должно стать главным принципом деятельности Общественного вещателя.

Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица MARUV.

Из СМИ стало известно, что у MARUV запланировано несколько концертов в РФ.

После этого член правления НОТУ Александра Кольцова сообщила, что согласование представителя Украины на Евровидение-2019 НОТУ проведет в течение 48 часов, а самой певице предоставлен договор для ознакомления.

25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила НОТУ. В частности, среди таких пунктов: запрет любой импровизации на сцене без утверждения НОТУ, незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music, четкое выполнение любых требований и указаний НОТУ, запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ. По ее словам, в случае нарушения одного из пунктов предусмотрен штраф в размере 2 млн грн и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.

25 февраля стало известно, что ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) и певица MARUV не нашли общего решения и не подписали договор об участии исполнительницы в этом конкурсе.

В свою очередь председатель правления НОТУ Зураб Аласания на своей странице в "Фейсбук" заявил, что переговоры с последующим кандидатом на участие в конкурсе "Евровидение-2019" будут начаты утром 26 февраля.

Во вторник, 26 февраля, группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2019", сообщила, что отказалась от дальнейшего участия в конкурсе.