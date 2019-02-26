США будут усиливать санкции, пока Крым не вернется - Волкер

США продолжит санкционную политику в отношении России до тех пор, пока Крым не вернется в Украину, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"США не принимают и не поддержат осуществленную Россией аннексию Крыма. Россия, поддерживая свою оккупацию, массово нарушает права человека. Мы продолжим сохранение и усиление санкций до возвращения Крыма", - написал он в своем аккаунте в Твиттер