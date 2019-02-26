События

20:34 26.02.2019

США будут усиливать санкции, пока Крым не вернется - Волкер

1 мин читать
США будут усиливать санкции, пока Крым не вернется - Волкер

США продолжит санкционную политику в отношении России до тех пор, пока Крым не вернется в Украину, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"США не принимают и не поддержат осуществленную Россией аннексию Крыма. Россия, поддерживая свою оккупацию, массово нарушает права человека. Мы продолжим сохранение и усиление санкций до возвращения Крыма", - написал он в своем аккаунте в Твиттер

Теги: #крым #сша #позиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:04 26.02.2019
РФ должна вернуть военных моряков и выполнять Минские соглашения – спецпредставитель Госдепа США Волкер

РФ должна вернуть военных моряков и выполнять Минские соглашения – спецпредставитель Госдепа США Волкер

16:03 26.02.2019
Экс-постпред США в ООН Никки Хейли войдет в совет директоров Boeing

Экс-постпред США в ООН Никки Хейли войдет в совет директоров Boeing

15:38 26.02.2019
Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинского флота - Климкин

Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинского флота - Климкин

10:29 26.02.2019
США настаивают на незаконности нападения на украинские корабли возле Керченского пролива и требует от РФ освободить моряков – Волкер

США настаивают на незаконности нападения на украинские корабли возле Керченского пролива и требует от РФ освободить моряков – Волкер

10:19 26.02.2019
SEC обвинила Илона Маска в неуважении к суду

SEC обвинила Илона Маска в неуважении к суду

09:31 26.02.2019
Мадуро обвинил США в разжигании кризиса в Венесуэле для начала войны

Мадуро обвинил США в разжигании кризиса в Венесуэле для начала войны

09:15 26.02.2019
В Facebook разрешат связанным с RT страницам возобновить работу

В Facebook разрешат связанным с RT страницам возобновить работу

08:11 26.02.2019
Политика США в отношении Ирана с отставкой главы иранского МИД не изменится

Политика США в отношении Ирана с отставкой главы иранского МИД не изменится

06:38 26.02.2019
Помпео приветствовал решение Лондона запретить "Хезболлу"

Помпео приветствовал решение Лондона запретить "Хезболлу"

20:20 25.02.2019
Трамп вылетел во Вьетнам на саммит с Ким Чен Ыном

Трамп вылетел во Вьетнам на саммит с Ким Чен Ыном

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обвинения Заманы в госизмене и развале армии беспочвенны и являются предвыборным пиаром, убежден экс-глава Минфина Данилюк

ЦИК рассмотрела заявление Гриценко по Госреестру избирателей, выполнив решение суда, но отказала в его удовлетворении

В Крыму незаконно удерживаются 34 украинца, в РФ – 35 политзаключенных и 24 военнопленных моряка – Денисова

КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении

Адвокат осужденной за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцевой: решение об апелляции еще не принято

ПОСЛЕДНЕЕ

Набсовет "НОТУ" призывает руководство компании обнародовать четкий перечень правил проведения отбора на "Евровидение" и условий для победителя

Обвинения Заманы в госизмене и развале армии беспочвенны и являются предвыборным пиаром, убежден экс-глава Минфина Данилюк

У ЕС и Британии остаются 23 дня для согласования сделки – СМИ

ЦИК рассмотрела заявление Гриценко по Госреестру избирателей, выполнив решение суда, но отказала в его удовлетворении

Активисты "Нацкорпуса" требовали ареста И.Гладковского, пикетируя его дом в Козине

В аппарате Рады заявляют о недействительности бланков для сбора подписей о создании СВК по импичменту президента

Задержанные на въезде в Одессу молодые люди должны были участвовать в проплаченой акции по перекрытию трассы, но она не имеет политического подтекста – полиция

В Крыму незаконно удерживаются 34 украинца, в РФ – 35 политзаключенных и 24 военнопленных моряка – Денисова

Группа Freedom-jazz отказалась от участия в "Евровидении-2019"

Credit Suisse объявил о перестановках в менеджменте, ввел еще двух женщин в исполнительный совет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА