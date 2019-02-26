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20:19 26.02.2019

ЦИК рассмотрела заявление Гриценко по Госреестру избирателей, выполнив решение суда, но отказала в его удовлетворении

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ЦИК рассмотрела заявление Гриценко по Госреестру избирателей, выполнив решение суда, но отказала в его удовлетворении

Центральная избирательная комиссия Украины рассмотрела заявление кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко по доступу к Государственному реестру избирателей, выполнив решение Верховного суда от 19 февраля, но отказал в его удовлетворении.

"Рассмотрели наше заявление, которое обязал рассмотреть Верховный суд. Но, как и прогнозировалось, комиссия отказала в удовлетворении предложения Гриценко, который предлагал предоставить ему возможность ознакомиться с электронной версией Государственного реестра избирателей за пределами здания ЦИК", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

Он отметил, что само постановление ЦИК от 26 марта 2014 года теперь будет обжаловано в административном суде. "Перед тем, как идти в общем порядке в Окружной административный суд Киева, мы решили все-таки дать ЦИК возможность добровольно изменить этот пункт. Поскольку там отказали, то будет реализовано право обращения со стороны Гриценко о признании пункта 3.5 постановления незаконным и таким, что противоречит закону о выборах президента", - подчеркнул Р.Чернолуцкий.

В свою очередь в пресс-службе ЦИК сообщили, что на заседании во вторник комиссия повторно отказала А.Гриценко в удовлетворении этого заявления, поскольку не усматривает правовых оснований для внесения изменений в Порядок передачи электронной копии базы данных Госреестра избирателей фракциям Верховной Рады или кандидатам в президенты.

В своем заявлении А.Гриценко просил ЦИК внести изменения в постановление комиссии от 26 марта 2014 года, чтобы кандидат в президенты Украины мог ознакомиться с электронной копией базы данных Госреестра избирателей за пределами здания ЦИК без доступа третьих лиц.

Теги: #гриценко_анатолий #цик
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