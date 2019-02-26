Активисты "Нацкорпуса" требовали ареста И.Гладковского, пикетируя его дом в Козине

Активисты партии "Национальный корпус" и движения "Национальные дружины" во вторник вечером провели под домом сына первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игоря, который, по данным журналистского расследования, причастен к коррупции в оборонном секторе и контрабанде комплектующих из РФ, акцию с требованием его ареста.

По словам представителей "Нацкорпуса", они приехали к И.Гладковскому домой, "чтобы показать власти и правоохранительным органам, где живут эти люди, и что найти и задержать их - не сверхсложная задача".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в акции в Козине (Киевская обл.) во вторник вечером приняли участие несколько сотен активистов националистических организаций. Они разлили у ворот частного дома, где по их данным проживает И.Гладковский, несколько банок красной краски и разбросали фальшивые купюры, что, по их словам, символизирует "заработок семьи Гладковских на крови украинских военных".

После этого участники акции подожгли фаеры и запустили салют из привезенных с собой салютных установок. При этом на месте проведения акции начался пожар: от зажженных файеров загорелась краска у входа в дом. Далее участники акции стали бросать использованные упаковки от фейерверков в окна частного дома, разбив при это одно окно.

После завершения акции ее участники организованной колонной проследовали к автобусам, в которых приехали в Козин, откуда направились в Киев.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко также назвала инсинуацией факты, обнародованные в расследовании, и заявляет, что его фигуранты подадут в суд на журналистов.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) завили, что предприятия, о которых идет речь в программе "Наши гроши" о злоупотреблениях при проведении закупок для украинской армии, уже являются объектами расследований НАБУ.