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20:04 26.02.2019

В аппарате Рады заявляют о недействительности бланков для сбора подписей о создании СВК по импичменту президента

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В аппарате Рады заявляют о недействительности бланков для сбора подписей о создании СВК по импичменту президента

Бланки подписных листов для сбора подписей о создании специальной временной комиссии (СВК) относительно импичмента президента Украины, выданные сотрудниками аппарата Верховной Рады под давлением, – недействительны, заявляют в аппарате парламента.

"Сегодня в адрес руководства аппарата Верховной Рады Украины поступило короткое письменное обращение с уведомлением о намерении инициировать вопрос об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента и создании соответствующей специальной временной следственной комиссии, а затем требовалось немедленно обеспечить изготовление подписных листов для сбора подписей… народных депутатов Украины. Это письмо было передано для изучения и анализа в соответствующее структурное подразделение аппарата", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте Верховной Рады во вторник.

При этом, как сообщается, на работников этого подразделения было осуществлено политическое давление, и они вынуждены были под этим давлением выдать бланки подписных листов.

В заявлении аппарата Рады отмечается, что в письменном представлении об инициировании вопроса об импичменте отсутствует правовое обоснование необходимости создания СВК и наличия в действиях президента Украины состава преступления, как того требует регламент работы Верховной Рады и Конституция Украины.

"В такой ситуации выданные под давлением бланки подписных листов являются нелегитимными, не могут быть действительными, и отменяются", - отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что "политическое давление на государственных служащих при осуществлении ими своих служебных полномочий недопустимо ".

Как следует из скана документа, который размещен, на сайте парламента, заявление подписал первый заместитель руководителя аппарата - управляющий делами Верховной Рады Украины Петр Боднар.

Ранее в этот день кандидат в президенты Украины, лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента. "Мы сейчас начнем сбор подписей, во-первых, под проектом постановления о создании временной следственной комиссии относительно коррупции президента на поставке всего необходимого нашей армии. А также мы начинаем поименный сбор подписей народных депутатов Верховной Рады под проектом постановления о начале процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко", - сказала Ю.Тимошенко журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Теги: #президент #подписи #рада #импичмент
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