Задержанные на въезде в Одессу молодые люди должны были участвовать в проплаченой акции по перекрытию трассы, но она не имеет политического подтекста – полиция

Одесские правоохранители установили, что задержанная по подозрению в подготовке провокаций во вторник группа молодых людей на подъездах к Одессе должна была за денежное вознаграждение перекрыть одну из магистралей, однако эта акция не имела политического подтекста, заявляет глава полиции Одесской области Дмитрий Головин.

"Только факты, осматривалось 59 человек, 7 из них оказались несовершеннолетними, изъято 3 травматических пистолета, слезоточивые баллоны, ножи, в том числе пригодные для метания, получены письменные объяснения, где молодые люди признаются, что им обещали денежное вознаграждение в размере 800 грн за участие в акции с перекрытием автомагистрали", - написал Д.Головин в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Начальник областного главка полиции добавил, что данная акция не имеет никакого отношения к избирательной кампании, которая сейчас проходит в Украине, и не имеет никакого политического подтекста учитывая почетных гостей и официальные делегации, которые во вторник посещали город, "но заставляет обратить внимание на эту проблему и в очередной раз сообщить, что любые попытки такого "туризма" получат решительное противодействие со стороны правоохранителей".

Как сообщалось, правоохранителям поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми. Для проверки этой информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.

Во вторник утром советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что правоохранители задержали группу молодых людей по подозрению в подготовке провокаций на подъездах к Одессе, где с визитом находятся президент Украины Петр Порошенко, посол США в Украине и спецпредставитель США по Украине.

По его словам, ранее молодые люди были задействованы в праворадикальных провокациях в Житомире. "Это сейчас уже дело следователей выяснить, кто именно и с какой целью направил сегодня в Одессу из Киева группу проплаченых юнцов, которые совсем недавно так же были замечены в других регионах, где осуществляли непонятные провокации, имитируя протесты праворадикальных сил под флагом какой-то "Традиции и порядка". Но это вам не Житомир, где недавно они побили окна ОГА, потому вся эта проплаченная титушня была только что остановлена еще на подъездах к Одессе, где попала в засаду силовиков", - отметил советник начальника облполиции.

По его словам, "сейчас выясняются их лица, их намерения и кто заказчик".