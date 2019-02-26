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19:48 26.02.2019

В Крыму незаконно удерживаются 34 украинца, в РФ – 35 политзаключенных и 24 военнопленных моряка – Денисова

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В Крыму незаконно удерживаются 34 украинца, в РФ – 35 политзаключенных и 24 военнопленных моряка – Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в оккупированном Россией Крыму незаконно удерживаются 34 гражданина Украины, на территории России – 35 украинцев и 24 военнопленных украинских моряка, захваченных в Керченском проливе в 2018 году.

Как сообщает Л.Денисова во вторник на странице в соцсети Фейсбук, на министерской панельной дискуссии о нарушении прав человека украинских военнопленных и политических заложников РФ она рассказала, что в результате военных действий, которые продолжаются уже 5 лет, 10 тыс. человек были убиты и 24 тыс. – ранены.

"34 гражданина Украины незаконно содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории временно оккупированного Крыма, и 35 – на территории России. Многим из них не оказывается медицинская помощь и надлежащие условия содержания", - сообщила украинский омбудсмен.

Она напомнила, что 20-летний политзаключенный Павел Гриб находится в сверхкритическом состоянии и требует врачебного вмешательства, а Эдем Бекиров – инвалид I-й группы, который нуждается в ежедневном медицинском уходе. "Место пребывания Владимира Балуха до сих пор остается неизвестным", - добавила она.

"Еще раз напомнила о 24 украинских моряках, которые были захвачены и заключены Россией в нарушение Конвенции ООН по морскому праву", - заявила Л.Денисова.

Она подчеркнула, что трое моряков во время захвата российской стороной были ранены, и им требуется срочное лечение.

Уполномоченный Рады по правам человека призвала продолжить давление на РФ до безусловного освобождения военнопленных. И подтвердила готовность Украины к любому обмену граждан РФ, которые были арестованы на территории, подконтрольной украинскому правительству, на граждан Украины, которые содержатся на территории России и временно оккупированного Крыма.

Теги: #рф #политзаключенные #денисова
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