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19:17 26.02.2019

Группа Freedom-jazz отказалась от участия в "Евровидении-2019"

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Группа Freedom-jazz отказалась от участия в "Евровидении-2019"

Группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2019", что отказалась от дальнейшего участия в конкурсе.

"Только что мы получили звонок с НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в "Евровидении-2019", - сказано в сообщении группы на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Группа поблагодарила своих поклонников за поддержку во время национального отбора и рассказала о своих дальнейших планах.

"Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам 2-е место национального отбора "Евровидения-2019"! Наша главная победа – это Вы! Для вас мы экспериментирует, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда-нибудь мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе. Сейчас наш "Cupidon" (песня, с которой группа участвовала в национальном отборе – ИФ) летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время", - сообщили Freedom-jazz.

Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица MARUV.

Из СМИ стало известно, что у MARUV запланировано несколько концертов в РФ.

После этого член правления НОТУ Александра Кольцова сообщила, что согласование представителя Украины на Евровидение-2019 НОТУ проведет в течение 48 часов, а самой певице предоставлен договор для ознакомления.

25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила НОТУ. В частности, среди таких пунктов: запрет любой импровизации на сцене без утверждения НОТУ, незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music, четкое выполнение любых требований и указаний НОТУ, запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ. По ее словам, в случае нарушения одного из пунктов предусмотрен штраф в размере 2 млн грн и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.

25 февраля стало известно, что ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) и певица MARUV не нашли общего решения и не подписали договор об участии исполнительницы в этом конкурсе.

В свою очередь председатель правления НОТУ Зураб Аласания на своей странице в "Фейсбук" заявил, что переговоры с последующим кандидатом на участие в конкурсе "Евровидение-2019" будут начаты утром во вторник, 26 февраля.

Теги: #ноту #евровидение #freedom_jazz #отказ
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